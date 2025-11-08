PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Es ging direkt ins Gefängnis

Gotha (ots)

Am Freitag sollte in Gotha, Friemarer Straße ein Radfahrer mit einem Anhänger einer Kontrolle unterzogen werden. Der Radfahrer versuchte mit seinem Anhänger zu flüchten. Aber die flinken Kollegen der Bereitschaftspolizei Thüringen konnten ihn zu Fuß einholen. Der 40jährige Radfahrer gab erst die falschen Personalien an, doch alles nützte nichts, ein anhängiger Haftbefehl führte schlussendlich direkt ins Gefängnis. Im Anhänger befand sich diverses Buntmetall, dieses wurde sichergestellt. (as)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

