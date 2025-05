Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf - Rasante Fahrweise im Stadtgebiet Hemshof, Polizei bittet um Hinweise

Ludwigshafen - Hemshof (ots)

Am Donnerstag, den 02.05.2025 gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem grauen Audi A6 die Seilerstraße in Richtung Leuschnerstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bog mit quietschenden Reifen in die Lenaustraße ab. Kurz darauf konnte der Audi durch eine Polizeistreife in der Lenaustraße angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund der auffälligen Fahrweise wurden Ermittlungen gegen den Ludwigshafener aufgenommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens wurde eingeleitet. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die das Fahrverhalten beobachtet oder durch dieses beeinträchtigt wurden. Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963 - 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen genommen.

