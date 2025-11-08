LPI-GTH: Mit Schwung in den Straßengraben
Schwabhausen (ots)
Am Samstag gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Verkehrsunfall auf der B 247, Höhe Teiler Hohenkirchen gerufen. Ein 19jähriger VW Fahrer kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Sein PKW wurde beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,4 Promille. Der vorhandene Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Verletzt wurde der 19jährige bei dem Unfall nicht. (as)
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell