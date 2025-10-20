Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 19-Jähriger verstorben: Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Verdachts eines Tötungsdelikts

Maintal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessens

(cb) Nachdem Passanten am 12. Oktober in der Bahnhofstraße in Maintal einen 19-Jährigen mit schweren Verletzungen aufgefunden hatten (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6136478), ist dieser am vergangenen Freitag verstorben. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei führen die seither eingeleiteten Ermittlungen nunmehr wegen des Verdachts des Totschlags.

Zur Klärung der Todesursache und -umstände soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau eine Obduktion des Leichnams noch im Laufe dieser Woche durchgeführt werden. Nicht nur die Klärung der Tathintergründe, sondern auch die Rolle der beiden vom Tatort flüchtenden, unbekannten Männer sind weiterhin zentrale Bestandteile der weiterhin andauernden kriminalpolizeilichen Arbeit.

Zeugen werden nochmals gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach, 20.10.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell