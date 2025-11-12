PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 16 Uhr und 19.50 Uhr im Bereich der Northeimer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen zu Folge touchierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten BMW und verursachte hierbei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte pflichtwidrig vom Unfallort. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten die Ermittlungen ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0294231

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

