Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher mit Kupferrohren flüchtig

Bleicherode (ots)

Auf einem Firmengelände in der Nordhäuser Straße kam es zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober, und Dienstag, dem 11. November, zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände und entwendeten dort erhebliche Mengen Kupferkabel. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0293909

