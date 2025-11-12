PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher mit Kupferrohren flüchtig

Bleicherode (ots)

Auf einem Firmengelände in der Nordhäuser Straße kam es zwischen Donnerstag, dem 30. Oktober, und Dienstag, dem 11. November, zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände und entwendeten dort erhebliche Mengen Kupferkabel. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich liegt, in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0293909

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 07:35

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

    Nordhausen (ots) - Wegen eines Raubdeliktes ermittelt die Polizei in Nordhausen. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden zwei Männ am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Töpferstraße von mehreren unbekannten Personen attackiert. Dabei wirkten die Angreifer mit Schlägen und Tritten auf ihre Opfer ein. Von einem der Geschädigten entwendeten sie schließlich ein Portemonnaie. Die Geschädigten erlitten leichte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:34

    LPI-NDH: Mann wird Opfer einer Erpressungsmasche - Die Polizei warnt

    Nordhausen (ots) - In Nordhausen wurde ein Mann Opfer einer Erpressungsmasche, die auch unter dem Begriff Sextortion bekannt ist. Bei dieser Masche werden die zumeist männlichen Opfer auf sozial media Plattformen durch unbekannte Accounts kontaktiert. Im weiteren Verlauf bitten die Täter um intime Bildaufnahmen oder einen Videoanruf, in dem die Geschädigten ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:14

    LPI-NDH: Pflegedienst im Visier von Einbrechern

    Nordhausen (ots) - Im Bereich der Grimmelallee kam es zwischen Montag, gegen 19.40 Uhr, und Dienstag, gegen 5 Uhr, zu einem Einbruch in die Geschäftsräume eines Pflegedienstes. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten dort eine dreistellige Summe Bargeldes. Anschließend verließen die Unbekannten mit Ihrer Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren