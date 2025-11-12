Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Pkw mit Wildtieren kollidiert

Landkreis Nordhausen (ots)

Auf mehreren Landstraßen im Landkreis Nordhausen kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen zu Wildunfällen.

In zeitlicher Abfolge kam es unter anderem zunächst, gegen 18.35 Uhr, auf der Landstraße 1034 zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw, welcher von Kehmstedt nach Friedrichsthal fuhr, und einem Reh. Dieses querte die Fahrbahn als es zum Unfall kam. Es entstand ein unfallbedingter Sachschaden und das Tier verendete im Straßengraben.

Ähnliches ereignete sich, gegen 18.55 Uhr, auf der Landstraße 2055, als der Fahrer eines Dacia von Kraja aus in Richtung Lipprechterode fuhr. Erneut kam es zur Kollision mit einem Rehwild, welches sich auf der Fahrbahn befand. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt und das Reh verendete.

Gegen 3.30 Uhr kam es auf der Landstraße 1035, welche ein Autofahrer von Richtung Bleicherode aus kommend in Richtung Wipperdorf befuhr, abermals zu einem Wildunfall mit einem Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Tier rannte nach dem Zusammenstoß davon.

Die beteiligten Fahrzeugführer blieben allesamt unverletzt. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen die Unfälle auf.

