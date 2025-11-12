Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Brand

Bleicherode (ots)

In einem Bleicheröder Ortsteil standen am Dienstagmittag mehrere Mülltonnen in Flammen. Das Feuer war von einer Tonne auf eine daneben befindliche Tonne übergegriffen. Durch das Feuer wurden auch Teile der Fassade des Dorfgemeinschaftshauses beschädigt. Ein Zeuge konnte das Feuer ablöschen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde der Brand durch einen fahrlässigen Umgang mit nachglimmenden Stoffen ausgelöst. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell