LPI-NDH: Unfallflüchtiger ausfindig gemacht

Mühlhausen (ots)

Wie am Mittwoch, gegen 7.35 Uhr, bekannt wurde, kam es im Bereich der Straße Hinter der Harwand zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich staunten am Unfallort nicht schlecht, als sie neben einem beschädigten Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel auch ein Kennzeichen auffanden, das einen möglichen Hinweis auf das Verursacherfahrzeug liefern konnte. Durch weitere Ermittlungen der Beamten gelang es schließlich einen Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Da Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung vorlagen, wurde der Mann in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

