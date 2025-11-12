Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch bei einem Baumarkt im Bereich der Sondershäuser Landstraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchte ein derzeit unbekannter Täter sich widerrechtlich Zutritt zum Außenbereich des Marktes zu verschaffen. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Angaben zum Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0294507

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell