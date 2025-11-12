Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte entwenden Quad

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde von einem Parkplatz in der Marktstraße ein Quad entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sicherung des Fahrzeugs und entfernten sich mit ihrer Beute, im Wert von mehr als 10000 Euro, in unbekannte Richtung. Bei dem Quad handelt es sich um ein Modell CForce 1000 in grauer Farbe. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen. 0294441

