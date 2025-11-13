PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe erbeuten hochwertiges Mountainbike

Mühlhausen (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Forstbergstraße erbeuteten derzeit Unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 18.30 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr ein Mountainbike der Marke Specialized. Zunächst drangen die Täter gewaltsam in den Kellerraum, den Abstellort des Fahrrades, ein. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehr als eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat gegen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0295172

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Unbekannte entwenden Quad

    Bad Langensalza (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde von einem Parkplatz in der Marktstraße ein Quad entwendet. Ersten Ermittlungen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sicherung des Fahrzeugs und entfernten sich mit ihrer Beute, im Wert von mehr als 10000 Euro, in unbekannte Richtung. Bei dem Quad handelt es sich um ein Modell CForce 1000 in grauer Farbe. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:51

    LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend, zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch bei einem Baumarkt im Bereich der Sondershäuser Landstraße. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchte ein derzeit unbekannter Täter sich widerrechtlich Zutritt zum Außenbereich des Marktes zu verschaffen. Der Täter flüchtete schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten ...

    mehr
