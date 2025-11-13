Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe erbeuten hochwertiges Mountainbike

Mühlhausen (ots)

Aus einem Mehrfamilienhaus in der Forstbergstraße erbeuteten derzeit Unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 18.30 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr ein Mountainbike der Marke Specialized. Zunächst drangen die Täter gewaltsam in den Kellerraum, den Abstellort des Fahrrades, ein. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehr als eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat gegen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0295172

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell