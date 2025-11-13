Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Artern (ots)

An einem Wohnhaus in der Querstraße kam es gegen 18.45 Uhr am Mittwoch zu einer Sachbeschädigung. Ersten Ermittlungen zu Folge beschädigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter eine Fensterscheibe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0295356

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell