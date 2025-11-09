Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Vermeintlicher Gasgeruch löst Großeinsatz aus

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Nachmittagsstunden, des 07. November 2025, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 17:12 Uhr in die Nordstraße nach Spaden alarmiert. Ein Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkte bei seiner Ankunft in dem Gebäude einen merkwürdigen Geruch und informierte daraufhin den Notruf.

Da von einem Gefahrguteinsatz ausgegangen werden musste, wurden zusätzlich die Ortsfeuerwehren aus Schiffdorf, Bramel und Sellstedt, sowie der Gerätewagen Gefahrgut von der Ortsfeuerwehr Langen und ein Messfahrzeug von der Feuerwehr Bremerhaven zur Einsatzstelle entsandt. Neben der Feuerwehr wurde auch der Gasversorger zur Einsatzstelle alarmiert.

Bereits nach ersten Messungen konnte keine Gefahr festgestellt werden. Auch das Messen durch den Energieversorger zeigte keine Auffälligkeiten, sodass der Einsatz bereits nach einer Stunde beendet werden konnte.

