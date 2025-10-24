FFW Schiffdorf: 23-jähriger Bremerhaven fährt mit Transporter über Verkehrsinsel

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 24. Oktober 2025, wurde gegen 01:00 Uhr die Ortsfeuerwehr Wehdel zu einem Verkehrsunfall auf die Wesermünder Straße, in Höhe des Kindergartens, alarmiert. Ein 23-jähriger Bremerhavener, welcher in Fahrtrichtung Sellstedt unterwegs war, fuhr mit seinem Transporter des Herstellers Fiat über eine Verkehrsinsel und kollidierte dort mit zwei Verkehrszeichen, einer Straßenlaterne, sowie einen Baum, wobei alle Gegenstände aus den Verankerungen bzw. dem Boden gerissen wurden.

Trotz der massiven Wucht und den ausgelösten Airbags blieb der Fahrer unverletzt. Die Einsatzkräfte unterstützen bei der Absicherung der Einsatzstelle, nahmen ausgelaufene Betriebsmittel auf, leuchteten die Einsatzstelle aus und beseitigten Dreck und Überreste des Fahrzeuges von der Fahrbahn. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 28.000,- EUR. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

