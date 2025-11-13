Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Gerbershausen (ots)

Abrupt endete eine Autofahrt am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der Landstraße 2009. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr eine Autofahrerin von Gerbershausen in Richtung Arenshausen. Aus ungeklärter Ursache verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug, welches durch einen Abschleppdienst geborgen wurde. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell