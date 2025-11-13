PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

Gerbershausen (ots)

Abrupt endete eine Autofahrt am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, auf der Landstraße 2009. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr eine Autofahrerin von Gerbershausen in Richtung Arenshausen. Aus ungeklärter Ursache verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug, welches durch einen Abschleppdienst geborgen wurde. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:42

    LPI-NDH: Zwielichtige Personen in Mehrfamilienhaus - Polizei ermittelt

    Bad Langensalza (ots) - In der zurückliegenden Nacht beobachtete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Salzstraße gegen 0 Uhr mehrere Männer dabei, wie sie sich als Amtspersonen ausgaben und um Einlass in eine Wohnung begehrten. Der Anwohner, bei dem die Männer vorstellig wurden, öffnete jedoch nicht die Wohnung. Unverrichteter Dinge zogen die drei Männer ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 08:41

    LPI-NDH: Fahrraddiebe erbeuten hochwertiges Mountainbike

    Mühlhausen (ots) - Aus einem Mehrfamilienhaus in der Forstbergstraße erbeuteten derzeit Unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag 18.30 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr ein Mountainbike der Marke Specialized. Zunächst drangen die Täter gewaltsam in den Kellerraum, den Abstellort des Fahrrades, ein. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehr als eintausend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren