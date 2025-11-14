PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Fahrzeugführer nach Auffahrunfall

Bickenriede (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in der Hauptstraße. Gegen 13 Uhr verlangsamte eine Fahrzeugführerin ihre Fahrt, um einen Lkw beim Rangieren ausreichend Platz zu lassen. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die vorausfahrende Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

