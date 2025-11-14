Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Waghalsiges Überholmanöver missglückt

Hain (ots)

In Folge eines Überholvorgangs kam es am Donnerstag gegen 18.05 Uhr auf der Bundesstraße 4, zwischen Hain und Steinbrücken, zu einer Kollision zweier Pkws. Der 24-jährige Fahrer eines Chryslers überholte bei einer unklaren Verkehrslage ein anderes Auto. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda. Ein drittes Fahrzeug, ein Audi, wurde von Trümmerteilen getroffen und ebenso wie die beiden anderen Fahrzeuge beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell