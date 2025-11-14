PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Grundstücksmauer kollidiert und geflüchtet

Hohengandern (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 14.25 Uhr im Bereich der Windstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter LKW-Fahrer fuhr nach aktuellem Stand der Ermittlungen rückwärts in die Windstraße und stieß dort gegen eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig vom Unfallort. Außerdem entstand ein unfallbedingter Sachschaden an der Mauer.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0296388

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

