PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebe schlagen zu

Leinefelde (ots)

Die Polizei im Eichsfeld wurde am Donnerstagvormittag zu Supermärkten in der Birkunger Straße sowie Käthe-Kollwitz-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Kunden während ihres Einkaufs von einem unbekannten Täter deren Geldbörsen entwendet wurden. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Beuteguts ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen:

Käthe-Kollwitz-Straße 0295995 Birkunger Straße 0295953

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:41

    LPI-NDH: Wärmestube von Einbrechern heimgesucht

    Mühlhausen (ots) - Aus der sog. Wärmestube In der Klinge wurden durch unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr ein Laptop und zwei Bargeldkassen entwendet. Zunächst drangen die Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe ein. Anschließend bereicherten sie sich an dem Beutegut im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Durch eine Tür flüchteten die Unbekannten vom ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:41

    LPI-NDH: Verletzter Fahrzeugführer nach Auffahrunfall

    Bickenriede (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in der Hauptstraße. Gegen 13 Uhr verlangsamte eine Fahrzeugführerin ihre Fahrt, um einen Lkw beim Rangieren ausreichend Platz zu lassen. Eine nachfolgende Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die vorausfahrende Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum zur weiteren medizinischen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:40

    LPI-NDH: Waghalsiges Überholmanöver missglückt

    Hain (ots) - In Folge eines Überholvorgangs kam es am Donnerstag gegen 18.05 Uhr auf der Bundesstraße 4, zwischen Hain und Steinbrücken, zu einer Kollision zweier Pkws. Der 24-jährige Fahrer eines Chryslers überholte bei einer unklaren Verkehrslage ein anderes Auto. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Skoda. Ein drittes Fahrzeug, ein Audi, wurde von Trümmerteilen getroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren