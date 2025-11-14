Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebe schlagen zu

Leinefelde (ots)

Die Polizei im Eichsfeld wurde am Donnerstagvormittag zu Supermärkten in der Birkunger Straße sowie Käthe-Kollwitz-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass mehrere Kunden während ihres Einkaufs von einem unbekannten Täter deren Geldbörsen entwendet wurden. Der Täter flüchtete anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Der Wert des Beuteguts ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise auf den Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen:

Käthe-Kollwitz-Straße 0295995 Birkunger Straße 0295953

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell