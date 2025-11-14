Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Nordhausen (ots)
Ein Autofahrer beabsichtigte am Donnerstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, von einer Grundstückseinfahrt auf die Bochumer Straße aufzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Moped, das auf der Bochumer Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße fuhr. Infolge der Kollision stürzten der Mopedfahrer und sein Sozius. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen.
