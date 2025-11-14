Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter Einbrecher flüchtig

Bad Langensalza (ots)

In einer Kleingartenanlage im Talweg kam es Mittwoch gegen 1.05 Uhr zu einem Einbruch. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein derzeit unbekannter Täter zunächst gewaltsam Zutritt zum Gelände sowie in eine Gartenlaube. Dort entwendete der Täter mehrere Gartenmöbel im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich anschließend mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 zu wenden.

Aktenzeichen: 0296260

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell