PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr erhielten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Mitteilung, dass es in Nordhausen im Bereich der Schillerstraße zu Beschädigungen an mehreren abgeparkten Fahrzeugen gekommen sein soll. Der Zeuge habe die Täter dabei beobachten können, wie die augenscheinlich Jugendlichen auf mindesten drei PKW einwirkten. Die Täter flüchteten in weiterer Folge in Richtung Förstemannstraße und konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten jedoch nicht aufgegriffen werden. Bei der Anzeigenaufnahme wurde an einem der angegriffenen Fahrzeuge eine Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-96-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Einsatz in Sondershäuser Innenstadt

    Sondershausen (ots) - Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Sondershäuser Innenstadt. In der Carl-Schroeder-Straße klagten drei Personen, die sich im Bereich eines Wohn- und Geschäftsgebäudes aufhielten, über Atemwegsprobleme. Zwei von ihnen kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. In der Folge wurden 17 Bewohner aus den Wohnungen evakuiert. Die ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:01

    LPI-NDH: Ladendieb gestellt

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Supermarkt in der Thomas-Müntzer-Straße ein Ladendieb ertappt. Der Mann verstaute diverse Lebensmittel in seinem Rucksack und wollte anschließend den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter wurde auf die Tat aufmerksam, jedoch ergriff der Ladendieb die Flucht. Die Mitarbeiter wählten den Notruf und verfolgten den Flüchtigen, sodass sie den wenig später eintreffenden Polizisten Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren