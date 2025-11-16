Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Nordhausen (ots)

Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr erhielten die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen die Mitteilung, dass es in Nordhausen im Bereich der Schillerstraße zu Beschädigungen an mehreren abgeparkten Fahrzeugen gekommen sein soll. Der Zeuge habe die Täter dabei beobachten können, wie die augenscheinlich Jugendlichen auf mindesten drei PKW einwirkten. Die Täter flüchteten in weiterer Folge in Richtung Förstemannstraße und konnten durch die eingesetzten Polizeibeamten jedoch nicht aufgegriffen werden. Bei der Anzeigenaufnahme wurde an einem der angegriffenen Fahrzeuge eine Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631-96-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell