LPI-NDH: betrunken am Steuer

Nordhausen (ots)

Am Samstag gegen 23:50 Uhr wurden die Beamten des Inspektionsdienst Nordhausen zu einem Verkehrsunfall in die Ortslage Rüdigsdorf gerufen. Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten einem PKW auf dem Dach liegend im Bereich des Winkelnergs fest. Vom Fahrzeugführer bzw. möglichen Insassen fehlte jedoch jede Spur. Kurze Zeit später erschien der Fahrzeughalter an der Unfallstelle und zeigte gegenüber den Beamten den Diebstahl seines PKW´s an. Bei der Befragung des Fahrzeugshalters zu den Umständen des Diebstahls verstrickte sich der 43-Jährige jedoch in Widersprüche und räumte später ein, selbst gefahren zu sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der 43-Jährige wurde in weiterer Folge in das Südharzklinikum Nordhausen zur notwendigen Blutentnahme verbracht. Der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren, unter anderen wegen Trunkenheit im Straßenverlehr sowie das Vortäuschen einer Straftat eingeleitet.

