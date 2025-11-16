Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Heiligenstadt (ots)

Am 15.11.2025 in der Zeit von 11:00 - 17:30 Uhr entwendet unbekannte Täter in Heiligenstadt, In der Leineaue, ein vor dem Vitalbad abgestelltes E-Bike. Das Rad war mit einem Schloß gesichert und hat einen Neuwert von ca. 1000,-EUR.

Am Samstag dem 15.11.2025 gegen 03:30 Uhr warfen unbekannte Täter in der Herrengasse in Leinefelde mit einem Stein die Scheibe eines Küchenfensters ein. Schaden ca. 200,-EUR

Zu einer Fundunterschlagung kam es am 15.11.2025 gegen 15:50 Uhr in der Woolworthfiliale in der beethovenstraße in Leinefelde. Die Geschädigte vergaß nach dem Bezahlen ihr Portemonnaie mit ca. 200,-EUR Bargeld und persönlichen Dokumenten. Als die Geschädigte nach kurzer Zeit den Verlust bemerkte konnte sie ihr Portemonnaie nicht mehr finden.

