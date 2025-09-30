Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme: Mann läuft mit Messern durch Morlautern

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag (30. September 2025) rückten Polizeistreifen nach Morlautern aus, nachdem Anwohner und Verkehrsteilnehmer einen Mann gemeldet hatten, der mit zwei Messern durch den Stadtteil lief.

Die Einsatzkräfte trafen den 58-Jährigen im Bereich der Otterberger Straße / Obere Straße an und nahmen ihn vorläufig fest. Aus Sicherheitsgründen fesselten sie ihn. Bei der Festnahme trug der Mann keine Messer mehr bei sich; die Klingen wurden später im Bereich einer Bankfiliale gefunden und sichergestellt.

Nach aktuellen Erkenntnissen ging von dem Mann keine konkrete Bedrohung aus, und es wurden keine Verletzten gemeldet. Da der 58-Jährige psychisch auffällig wirkte, brachten die Beamten ihn vorsorglich in eine Fachklinik. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. |erf

