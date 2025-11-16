Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

Bad Frankenhausen (ots)

In der Zeit vom 14.11.2025, 12:30 Uhr bis 15.11.2025, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Bad Frankenhausen in die Räumlichkeiten zweier Praxen am Markt einzudringen. Deutliche Spuren und Schäden an den jeweiligen Eingangstüren wurden hinterlassen. Die Täter, welche vermutlich die Nachtzeit und Abwesenheit der Eigentümer auszunutzen versuchten, drangen letztlich nicht in die Praxen ein. Möglicherweise wurden sie gestört. An den Türen entstand Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von insgesamt 3000,-EUR

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können. Wem sind verdächtige Personen im angegebenen Zeitraum aufgefallen?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell