Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zum Glück nicht noch mehr passiert...

Grüningen (ots)

Am 14.11.2025 ereigneten sich im Dienstbereich der PI Kyffhäuser zahlreiche kleinere Verkehrsunfälle mit Sachschäden.

Gegen 14:20 Uhr ereignete sich allerdings auch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. In Grüningen befuhr eine 26jährige Fahrerin eines Pkw Renault die Schulstraße in der Absicht nach links auf die Greußener Straße aufzufahren. Hierbei mißachtete sie die Vorfahrt eines 52jährigen Moped-Fahrers, welcher die Greußener Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Folge der Moped-Fahrer auf der Straße zu Fall kam und sich verletzte. Er musste sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Zum Glück wurden hier keine schweren Verletzungen attestiert, denn es hätte auch Schlimmeres passieren können. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in einer geschätzten Gesamthöhe von 5000,-EUR.

