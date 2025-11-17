Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährlich und Kostspielig - Exkursion mit Folgen

Nordhausen/Niedersachswerfen (ots)

Am Sonntag machten sich ein 50-Jähriger und sein 19-jähriger Sohn aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg in den Südharz, um dort nach möglichen Eingängen eines Stollensystems zu suchen. Hierzu betraten sie einen Gips-Tagebau am Kohnstein, unweit einer Gedenkstätte. Durch eine Familienangehörige wurde, nachdem der Kontakt gegen 9 Uhr zu den beiden Männern abbrach, bei der örtlichen Polizei eine Vermisstenmeldung angezeigt.

Aufgrund der Gefahrenbeurteilung wurden durch die Polizeibeamten umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, welche durch einen Fährtenspürhund und einen Polizeihubschrauber unterstützt worden sind. Die beiden Gesuchten konnten durch die Einsatzkräfte nicht mehr aufgegriffen werden. Sie meldeten sich bei ihren Familienangehörigen und versicherten glaubhaft, dass es ihnen gut gehe.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein, da die beiden Männer widerrechtlich einen Tagebau betraten und somit einen Hausfriedensbruch begangen haben. Zudem wird die Kostenübernahme der Vermissten für die umfangreichen Suchmaßnahmen geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell