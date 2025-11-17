Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Heizungsraum - Kriminalpolizei ermittelt

Großmehlra (ots)

Zu dem Brand in einem Wohnhaus kam es am Montag gegen 01.50 Uhr in der Bürgergasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei kamen sofort zum Einsatz. Der Brand konnte gegen 02.30 Uhr abgelöscht werden, ohne dass dieser auf die Gebäudesubstanz und Wohnräume übergreifen konnte. Ein Bewohner kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 50000 Euro.

Noch am Montag kommen Spezialisten der Kriminaltechnik zu Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln. Gegenwärtig scheinen als Brandursache ein technischer Defekt sowie eine fahrlässige Brandstiftung als möglich.

