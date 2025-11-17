PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Heizungsraum - Kriminalpolizei ermittelt

Großmehlra (ots)

Zu dem Brand in einem Wohnhaus kam es am Montag gegen 01.50 Uhr in der Bürgergasse. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei kamen sofort zum Einsatz. Der Brand konnte gegen 02.30 Uhr abgelöscht werden, ohne dass dieser auf die Gebäudesubstanz und Wohnräume übergreifen konnte. Ein Bewohner kam mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 50000 Euro.

Noch am Montag kommen Spezialisten der Kriminaltechnik zu Einsatz, um die Brandursache zu ermitteln. Gegenwärtig scheinen als Brandursache ein technischer Defekt sowie eine fahrlässige Brandstiftung als möglich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 11:46

    LPI-NDH: Gefährlich und Kostspielig - Exkursion mit Folgen

    Nordhausen/Niedersachswerfen (ots) - Am Sonntag machten sich ein 50-Jähriger und sein 19-jähriger Sohn aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg in den Südharz, um dort nach möglichen Eingängen eines Stollensystems zu suchen. Hierzu betraten sie einen Gips-Tagebau am Kohnstein, unweit einer Gedenkstätte. Durch eine Familienangehörige wurde, nachdem der Kontakt gegen 9 Uhr zu den beiden Männern abbrach, bei der ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 12:52

    LPI-NDH: Zeugen gesucht - Unfallverursacher flüchtig

    Bad Frankenhausen (ots) - Am 14.11.2025 wurde der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in Bad Frankenhausen zur Anzeige gebracht. Ein(e) bislang unbekannte(r) Fahrzeugführer(in) beschädigte am 13.11.225, in der Zeit zwischen 14:00 und 19:00 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise, einen in der Goethestraße geparkten Pkw Mercedes. Der verursachte Schaden am Mercedes wird auf 1500,-EUR geschätzt. Es werden Zeugen gesucht, ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 12:18

    LPI-NDH: Einbrecher gescheitert

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit vom 14.11.2025, 12:30 Uhr bis 15.11.2025, 10:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Bad Frankenhausen in die Räumlichkeiten zweier Praxen am Markt einzudringen. Deutliche Spuren und Schäden an den jeweiligen Eingangstüren wurden hinterlassen. Die Täter, welche vermutlich die Nachtzeit und Abwesenheit der Eigentümer auszunutzen versuchten, drangen letztlich nicht in die Praxen ein. Möglicherweise wurden sie gestört. An den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren