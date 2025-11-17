Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheiben an Einfamilienhaus eingeschlagen

Birkungen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag in der Herrengasse. Gegen 01.45 Uhr beschädigten derzeit Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses durch den Wurf mit einem Pflasterstein. Anschließend entfernten sich die beiden Täter mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- beide männlich - dunkel gekleidet - kräftige Gestalt - vermutlich mit E-Bikes unterwegs.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0298696

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell