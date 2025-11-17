PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheiben an Einfamilienhaus eingeschlagen

Birkungen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Montag in der Herrengasse. Gegen 01.45 Uhr beschädigten derzeit Unbekannte eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses durch den Wurf mit einem Pflasterstein. Anschließend entfernten sich die beiden Täter mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   - beide männlich
   - dunkel gekleidet
   - kräftige Gestalt
   - vermutlich mit E-Bikes unterwegs.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0298696

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:12

    LPI-NDH: Kontrolle einer E-Scooter-Fahrerin mit Folgen

    Reinsdorf (ots) - Am Sonntag stellten Beamte der Polizeistation Artern in der Ortslage von Reinsdorf eine E-Scooter-Fahrerin fest, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug führte. Auf den möglichen Konsum von Betäubungsmittel verwies ein entsprechender Drogenvortest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Bei der Frau wurden zudem noch Utensilien zum Verkauf von ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:11

    LPI-NDH: Nachfolgenden Verkehrsteilnehmer übersehen - Kollision unter Dacias

    Sondershausen (ots) - Lediglich in der Farbe unterschieden sich zwei Dacia, die am Sonntag gegen 09.50 Uhr im Hasenholzweg kollidierten. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr beachtete der 36-jährige Fahrzeugführer einen vorbeifahrenden, baugleichen Pkw nicht ausreichend und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Personen wurden ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:10

    LPI-NDH: Kupferfallrohre im Visier von Dieben

    Bad Frankenhausen (ots) - In der Rottlebener Straße demontierten in der Zeit von Samstag 14 Uhr bis Sonntag 10.15 Uhr derzeit Unbekannte mehrere Kupferfallrohre und entwendeten sie. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Wert von etwa 1800 Euro. Zuvor betraten die Täter das Gelände der ortsansässigen Rehaklinik widerrechtlich. Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren