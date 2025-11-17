Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle einer E-Scooter-Fahrerin mit Folgen

Reinsdorf (ots)

Am Sonntag stellten Beamte der Polizeistation Artern in der Ortslage von Reinsdorf eine E-Scooter-Fahrerin fest, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug führte. Auf den möglichen Konsum von Betäubungsmittel verwies ein entsprechender Drogenvortest. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Bei der Frau wurden zudem noch Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln sowie Kleinstmengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Nach Weisung eines Richters wurde anschließend die Wohnung nach weiteren Drogen durchsucht. Hierbei fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel auf. Allesamt wurden Beschlagnahmt und entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.

