Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versperrte Zufahrt - Polizei kommt zum Einsatz

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Montag kamen Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis zum Einsatz. Zu Grunde liegend war hierfür eine versperrte Grundstückszufahrt, die sich zwei Anwohner teilen. Zivilrechtlich besteht hierfür ein geteiltes Zufahrtsrecht, gegen welches einer der Anwohner verstieß, indem er die Zufahrt verschlossen hatte. Der eingesperrte Nachbar, welcher nicht das Grundstück nicht mehr mit seinem Fahrzeug verlassen konnte, wusste sich nicht anders zu helfen, als die Polizei zu informieren. Diese prüft nun, ob das Handeln des Nachbarn strafrechtliche verfolgbar ist.

