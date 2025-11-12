PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vier Haftbefehle - Bundespolizei verhaftet 38-Jährigen am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (11.11.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein türkischer Staatsangehöriger zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vor. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den 38-Jährigen gleich vier Haftbefehle vorlagen. Die ersten beiden wurden im Juni und August dieses Jahres durch die Staatsanwaltschaft Gera wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz erlassen. Der zweite und dritte stammte von der Staatanwaltschaft Erfurt, die im August dieses Jahres jeweils einen Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz ausgestellt hatte. Verurteilt wurde der Mann im Mai 2024 sowie dreimal im Juni 2025.

Durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro sowie der Geldbuße in Gesamthöhe von 160 Euro vor Ort bei der Bundespolizei, konnte der in Wuppertal lebende Mann die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von zehn Tagen sowie die Erzwingungshaft in Gesamthöhe von elf Tagen jedoch abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf
Pressestelle
Daniela Maaßen
Telefon: +49 (0) 211 / 9518 - 108
E-Mail: presse.dus@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Postfach 30 04 42
40404 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 10:26

    BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Ahlen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. November) haben Unbekannte den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Hintereingang des Bahnhofs Ahlen aufgebrochen und mehrere Geldkassetten gestohlen. Der oder die Täter erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenssumme liegt im hohen vierstelligen Bereich. Erste Ermittlungen der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 08:16

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle - Einer zahlt, einer geht in die JVA

    Dortmund (ots) - Bei Kontrollen am 10. November entdeckten Einsatzkräfte in Dortmund zwei Haftbefehle. Einen davon am Flughafen, den anderen am Hauptbahnhof. Gegen 15:50 Uhr überprüften die Beamten am Dortmunder Flughafen die Personalien eines montenegrinischen Staatsangehörigen, der mit dem Flug aus Podgorica angekommen war. Die Abfrage seiner Personalien ergab, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren