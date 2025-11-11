PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ahlen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. November) haben Unbekannte den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Hintereingang des Bahnhofs Ahlen aufgebrochen und mehrere Geldkassetten gestohlen. Der oder die Täter erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenssumme liegt im hohen vierstelligen Bereich. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die Tat vermutlich zwischen 02:00 - 03:00 Uhr begangen wurde. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am 10. November 2025 in der Zeit von 01:30 - 03:15 Uhr am Bahnhof Ahlen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251 974370 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 - 1011
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

