Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Ahlen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. November) haben Unbekannte den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Hintereingang des Bahnhofs Ahlen aufgebrochen und mehrere Geldkassetten gestohlen. Der oder die Täter erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenssumme liegt im hohen vierstelligen Bereich. Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die Tat vermutlich zwischen 02:00 - 03:00 Uhr begangen wurde. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat am 10. November 2025 in der Zeit von 01:30 - 03:15 Uhr am Bahnhof Ahlen verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251 974370 entgegen.

