PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle - Einer zahlt, einer geht in die JVA

Dortmund (ots)

Bei Kontrollen am 10. November entdeckten Einsatzkräfte in Dortmund zwei Haftbefehle. Einen davon am Flughafen, den anderen am Hauptbahnhof.

Gegen 15:50 Uhr überprüften die Beamten am Dortmunder Flughafen die Personalien eines montenegrinischen Staatsangehörigen, der mit dem Flug aus Podgorica angekommen war. Die Abfrage seiner Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Mannheim nach dem 26-Jährigen wegen Diebstahls fahndete. Der Mann ohne festen Wohnsitz zahlte die Geldstrafe in Höhe von 184,50 Euro und durfte anschließend einreisen.

Am Abend, gegen 21 Uhr, kontrollierten die Beamten am Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der 25-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Weiden i. d. OPf. wegen Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Er musste entweder eine Geldstrafe in Höhe von 1 170 Euro (zuzüglich 96,50 Euro Kosten) zahlen oder eine Haftstrafe von 117 Tagen absitzen. Da der Wohnungslose angab, den erforderlichen Betrag nicht begleichen zu können, brachten ihn die Bundespolizisten zunächst in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 07:25

    BPOL NRW: Partnerin wieder da, jetzt ist er weg - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

    Aachen (ots) - Die Bundespolizei Aachen hat gestern eine besondere Verhaftung durchführen können. Gegen 11:30 Uhr betrat ein 42-jähriger Deutscher die Dienststelle am Hauptbahnhof Aachen. Er teilte den Beamten mit, dass er vor einem halben Jahr seine Partnerin als vermisst gemeldet hatte. Dies hätte sich jetzt erledigt, da sie wieder aufgetaucht sei. Bei der ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:37

    BPOL NRW: Mann mit Messer im Zug - Bundespolizei stellt Messer und Schlagring sicher

    Lünen (ots) - Am 9. November erhielt die Bundespolizei Dortmund die Meldung über einen Mann mit einem Messer in der Regionalbahn RB 50 (Zuglauf Münster Hbf. - Dortmund Hbf.). Bundespolizisten sprachen den Mann am Haltepunkt Lünen-Preußen zu Boden und stellten mehrere Gegenstände sicher. Gegen 15:20 Uhr meldete der 31-jährige Triebfahrzeugführer, dass sich in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren