PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender flüchtet nach Angriff auf Bahnmitarbeiter Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Am 9. November meldete ein Kundenbetreuer, dass er von einem Reisenden bedroht und sein Kollege sogar geschlagen worden sei. Der Tatverdächtige flüchtete beim Halt des Zuges in unbekannte Richtung.

Gegen 01:40 Uhr teilte ein Bahnmitarbeiter eine Bedrohung durch einen Reisenden mit. Der 54-Jährige hatte den jungen Mann schlafend in der RB 46 (Zuglauf Gelsenkirchen Hbf - Bochum Hbf) angetroffen. Als er den 20-Jährigen zur Überprüfung seines Fahrausweises wecken wollte, reagierte dieser verbal aggressiv und bedrohte den türkischen Staatsbürger. Daraufhin schloss dieser ihn von der Weiterfahrt aus.

Zur Unterstützung kam der Lokführer beim Halt des Zuges in Bochum-Riemke hinzu. Der deutsche Staatsbürger zeigte sich mit der Aufforderung auszusteigen nicht einverstanden und schlug dem 39-jährigen Triebfahrzeugführer mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Bochumer Lokführer griff dem Flüchtenden noch nach der Bauchtasche, konnte ihn jedoch nicht festhalten.

Die hinzugerufene Bundespolizei stellte die Tasche sicher. Darin befand sich unter anderem der Personalausweis des bereits polizeibekannten Tatverdächtigen.

Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial der Regionalbahn und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Lokführer ab.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Björn Dahle
Telefon: 49 (0) 231/ 56 22 47 - 1012
Mobil: +49 (0) 173/ 71 50 710
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 10:33

    BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt verbotene Waffen und Drogen

    Münster (ots) - Ein wahres Waffenarsenal hatte ein 46-Jähriger in den Taschen, den die Bundespolizei am Sonntagmorgen (9. November) kontrolliert hat. Aufgrund seines auffälligen Verhaltens haben die Einsatzkräfte den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann im Hauptbahnhof Münster angehalten. Im Zuge der Durchsuchung tauchten immer mehr verbotene ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:09

    BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter

    Paderborn (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen (07. November) einen gesuchten Straftäter verhaftet. Da der 40-jährige im Hauptbahnhof Paderborn rauchte, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei ihn. Dabei stellten sie fest, dass zwei Staatsanwaltschaften den Deutschen suchten. Das Amtsgericht Einbeck hatte ihn 2023 wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit versuchter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren