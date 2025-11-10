Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisender flüchtet nach Angriff auf Bahnmitarbeiter Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen

Bochum (ots)

Am 9. November meldete ein Kundenbetreuer, dass er von einem Reisenden bedroht und sein Kollege sogar geschlagen worden sei. Der Tatverdächtige flüchtete beim Halt des Zuges in unbekannte Richtung.

Gegen 01:40 Uhr teilte ein Bahnmitarbeiter eine Bedrohung durch einen Reisenden mit. Der 54-Jährige hatte den jungen Mann schlafend in der RB 46 (Zuglauf Gelsenkirchen Hbf - Bochum Hbf) angetroffen. Als er den 20-Jährigen zur Überprüfung seines Fahrausweises wecken wollte, reagierte dieser verbal aggressiv und bedrohte den türkischen Staatsbürger. Daraufhin schloss dieser ihn von der Weiterfahrt aus.

Zur Unterstützung kam der Lokführer beim Halt des Zuges in Bochum-Riemke hinzu. Der deutsche Staatsbürger zeigte sich mit der Aufforderung auszusteigen nicht einverstanden und schlug dem 39-jährigen Triebfahrzeugführer mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend ergriff er die Flucht. Der Bochumer Lokführer griff dem Flüchtenden noch nach der Bauchtasche, konnte ihn jedoch nicht festhalten.

Die hinzugerufene Bundespolizei stellte die Tasche sicher. Darin befand sich unter anderem der Personalausweis des bereits polizeibekannten Tatverdächtigen.

Die Bundespolizisten sicherten das Videomaterial der Regionalbahn und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Lokführer ab.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell