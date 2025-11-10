PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn - 31-Jähriger muss wegen hoher Geldstrafe in Haft

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 8. November 2025 - In den frühen Morgenstunden des 8. November 2025 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen 31-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Izmir (Türkei).

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vorlag. Der Mann war wegen Körperverletzung verurteilt worden und hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2.070 Euro zuzüglich 86 Euro Verfahrenskosten zu zahlen - ersatzweise 69 Tage Haft.

Da der Duisburger den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Siegburg eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

