BPOL NRW: Die Bundespolizei informiert über Kontrollmaßnahmen in den Hauptbahnhöfen Dortmund und Essen

Dortmund, Essen (ots)

Vom 14. bis 16. November 2025 wird die Bundespolizeiinspektion Dortmund ihre Präsenz in den Hauptbahnhöfen Dortmund und Essen sichtbar verstärken. Damit wird nahtlos an den Einsatz vom zweiten Oktoberwochenende angeknüpft. Bereits damals wurde die Bundespolizeiinspektion Dortmund durch zahlreiche Kräfte - unter anderem der Bundesbereitschaftspolizei - unterstützt. Ziel der erneuten Präsenzverstärkung ist es, Straftaten zu verhindern und Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen. Wie schon beim vergangenen Einsatz soll durch den erhöhten Kräfteansatz insbesondere das Sicherheitsgefühl der Reisenden und Bahnhofsbesucherinnen und -besucher gestärkt werden. Die Hauptbahnhöfe Dortmund und Essen zählen zu den bedeutendsten Verkehrsknotenpunkten im Ruhrgebiet und werden täglich von einer Vielzahl von Reisenden frequentiert. Gerade unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmittelnkommt es dort immer wieder zu Konflikten, die teilweise mit gefährlichen Gegenständen, Messern oder Waffenausgetragen werden. Aufgrund der Vielzahl an Sachverhalten im Zusammenhang mit Gewalt, gefährlichen Gegenständen und Waffen wird die Bundespolizei im Zeitraum der angekündigten Schwerpunktmaßnahme konsequent reagieren und die Nutzerinnen und Nutzer der Bahnhöfe verstärkt kontrollieren. Die Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei werden zudem über den Kanal "@bpol_nrw" auf X begleitet. Folgen Sie uns dort für aktuelle Informationen.

