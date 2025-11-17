Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefälschter Berechtigungsschein - Ermittlungen eingeleitet

Nordhausen (ots)

Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Straße der Opfer des Faschismus den Fahrer eines Audis. Dieser zeigte den Beamten einen polnischen Führerschein vor, welcher augenscheinlich gefälscht war. Zudem bestand gegen den Mann ein behördliches Verbot zum Führen von Kraftfahrzeugen. Das gefälschte Dokument stellten die Beamten sicher. Sie leiteten Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachtes der Urkundenfälschung gegen den 23-Jährigen ein.

