Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kindertagesstätte von Einbrecher heimgesucht - Täter entkommt

Mühlhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden stellten Mitarbeiter einer Kindestagesstätte in Mühlhausen einer Person fest, die sich vermutlich zuvor in den Räumlichkeiten aufhielt. Durch das gewaltsame Eindringen erhielt die Person Zutritt zu dem Gebäudeinneren und durchsuchte diese nach Beutegut. Anschließend entfernte sich der Täter und ließ ein Fahrrad zurück.

Bei der Nachschau in den Räumen konnte nicht festgestellt werden, dass etwas entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und spurentechnisch behandelt, um Rückschlüsse auf den Täter zu gelangen.

Dieser wird durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 190 cm groß - schlanke Gestalt - braune lockige Haare - ungepflegte Kleidung

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zur beschriebenen Person. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0298741

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell