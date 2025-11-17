Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall verletzt

Breitenworbis (ots)

Am Montag ereignete sich an der Anschlussstelle Breitenworbis, an der Auffahrt zur Bundesautobahn 38 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Wie derzeit bekannt ist verließ eine Autofahrerin die Richtungsfahrbahn Göttingen, um in der weiteren Folge die Landstraße 1014 in Richtung Niederorschel zu befahren. Hierbei übersah sie vermutlich eine vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw und kollidierte mit dieser. Die Vorfahrtsberechtigte verletzt sich in Folge des Unfalls leicht und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell