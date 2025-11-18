Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenschenke von Einbrechern heimgesucht

Niederdorla (ots)

In der Kleingartenanlage "Schwarze Erde" drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in eine Gartenschenke ein. Die Täter machten sich in der Zeit von Sonntag 12.30 Uhr bis Montag 15.30 Uhr auf Beutezug. Das Gebäudeinnere durchsuchten die Unbekannten und konnten ersten Ermittlungen zufolge nichts erbeuten. An der beschädigten Zugangstür entstand ein Sachschaden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und sicherten am Tatort Spuren, die die Täter hinterließen. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0299721

