Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewahrsamnahme nach mehrfachem Widersetzen

Sondershausen (ots)

Ein 57-Jähriger musste am Montag einige Stunden in einer Gewahrsamszelle der Sondershäuser Polizei verbringen, nachdem er wiederholt im Bereich eines Einkaufszentrums auffiel. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich in dem Shoppingcenter auf und wurde aufgrund seines Verhaltens von den Verantwortlichen mehrfach gebeten, die Örtlichkeit zu verlassen, welchem es nicht nachkam. Durch Polizeibeamte wurde er mit Nachdruck heraus gebeten und mit einem Platzverweis versehen. Dem kam er jedoch mit einem beharrlichen Aufsuchen des Gebäudeinneren nicht nach. Nach Rücksprache der Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser mit einem Richter wurde der Mann bis zum Ende der Öffnungszeit in Gewahrsam genommen, um so den Platzverweis durchzusetzen.

