Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw fährt auf Kleinkraftrad auf - Mopedfahrerin verletzt
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Montag ereignete sich gegen 14 Uhr im Holzweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt wurde. Die Fahrerin des Kleinkraftrades beabsichtigte in die Geschwister-Scholl-Straße einzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die 16-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des erdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.
