Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw fährt auf Kleinkraftrad auf - Mopedfahrerin verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 14 Uhr im Holzweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt wurde. Die Fahrerin des Kleinkraftrades beabsichtigte in die Geschwister-Scholl-Straße einzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die 16-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des erdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

