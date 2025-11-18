PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zweimal verletzt - zweimal abgeschleppt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Montag gegen 19.10 Uhr in der Flinsberger Straße. Beim Abbiegen aus der Dingelstädter Straße in die Flinserger Straße kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem Opel und einem Volkswagen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich in der Folge des Zusammenstoßes. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für etwa zwei Stunden kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Beamte der Eichsfelder Polizei haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

