PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pärchen tritt gleich zweimal in Erscheinung

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 19-Jähriger mit einem Fahrrad, auf dessen Lenker eine 23-Jährige mitfuhr, die Lindenstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierbei kam es zur Kollision des Radfahrers samt der Frau mit einem Pkw. Beide erlitten durch den nachfolgenden Sturz leichte Verletzungen. Der Fahrer des Fahrrades stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde anschließend zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.

Einige Stunden später traten die beiden Beteiligten des Unfalls am Taschenberg erneut in Erscheinung. Diesmal trugen sie mit einem Jugendlichen auf offener Straße einen Streit unter der Zuhilfenahme eines Baseballschlägers aus. Der 19-Jährige und die 23-Jährige haben sich nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung zu verantworten. Das Tatmittel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, warum die Personen in streit gerieten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:34

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt

    Leinefelde-Worbis (ots) - An der Autobahnauffahrt Leinefelde-Worbis ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 05.35 Uhr fuhr ein Pkw von der Bundesautobahn 38 aus Fahrtrichtung Göttingen auf die Bundesstraße 247 auf. Ein anderer Verkehrsteilnehmer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Mühlhausen in Richtung Duderstadt. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:33

    LPI-NDH: Zweimal verletzt - zweimal abgeschleppt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Montag gegen 19.10 Uhr in der Flinsberger Straße. Beim Abbiegen aus der Dingelstädter Straße in die Flinserger Straße kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem Opel und einem Volkswagen. Beide Fahrzeugführer verletzten sich in der Folge des Zusammenstoßes. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:33

    LPI-NDH: Pkw fährt auf Kleinkraftrad auf - Mopedfahrerin verletzt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Montag ereignete sich gegen 14 Uhr im Holzweg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Mopedfahrerin verletzt wurde. Die Fahrerin des Kleinkraftrades beabsichtigte in die Geschwister-Scholl-Straße einzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren