Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pärchen tritt gleich zweimal in Erscheinung

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 19-Jähriger mit einem Fahrrad, auf dessen Lenker eine 23-Jährige mitfuhr, die Lindenstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierbei kam es zur Kollision des Radfahrers samt der Frau mit einem Pkw. Beide erlitten durch den nachfolgenden Sturz leichte Verletzungen. Der Fahrer des Fahrrades stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde anschließend zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.

Einige Stunden später traten die beiden Beteiligten des Unfalls am Taschenberg erneut in Erscheinung. Diesmal trugen sie mit einem Jugendlichen auf offener Straße einen Streit unter der Zuhilfenahme eines Baseballschlägers aus. Der 19-Jährige und die 23-Jährige haben sich nun wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung zu verantworten. Das Tatmittel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen, warum die Personen in streit gerieten dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell