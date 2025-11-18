PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw von Eisplatte getroffen - die Polizei warnt

Eichsfeld (ots)

Mit dem einsetzenden Winterwetter im Freistaat gehen auch Gefahren für Verkehrsteilnehmer einher. Neben schlechter Sicht und glatten Fahrbahnen vereisen auch Windschutz- und Seitenscheiben an den Fahrzeugen und beanspruchen vor allem vor Fahrtantritt die Nerven der Fahrzeugführer. Aber auch weniger sichtbare Gefahren lauern auf die Verkehrsteilnehmer, die mitunter sehr gefährlich enden können.

So wurde bei Beuren am Dienstagmorgen eine Autofahrerin von einer Eisplatte überrascht, welche zuvor durch den Fahrtwind von einem Lkw getrieben wurde und auf ihrem Fahrzeug zerschellte. Ein Sachschaden sowie ein Folgeunfall blieben glücklicherweise aus, jedoch saß der Schreck tief bei der Autofahrerin.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass vor Fahrantritt auch Dächer von Autos und Lkws von Schnee sowie Eis zu befreien sind und erhebliche Gefahren darstellen können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

