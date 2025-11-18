PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Verkehrsunfall hat Stromausfall zur Folge

Kalbsrieth (ots)

Inder Zeit von Dienstag 7 Uhr bis 08.11 Uhr ereignete sich in der Straße Oberer Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein derzeit unbekanntes Fahrzeug eine Stromverteilerkasten erheblich beschädigte. Anschließend setzte der Verunfallte seine Fahrt in unbekannte Richtung, ohne den ihm obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fort. Für mehrere Anwohner im Bereich des Unfallorts führte der Unfall zu einem Stromausfall, um den sich anschließend Techniker eines Versorgungsunternehmens kümmerten. Zum Unfall hat die Polizeistation Artern die Ermittlungen aufgenommen. Durch eingesetzte Beamte vor Ort wurden rote Lackanhaftungen an dem beschädigten Stromverteilerkasten festgestellt.

Hinweise zum Unfall, dem Verursacherfahrzeug und den Fahrzeugführer nehmen die Beamten der Polizeistation Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0300159

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

