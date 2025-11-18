Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Lea Celin M.?

Nordhausen/Mühlhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten Lea Celin M. können eingestellt werden. Sie wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell